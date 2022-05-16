بموجب الهدنة الأممية.. مغادرة أول طائرة يمنية من مطار صنعاء لعمّان

غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الإنسانية وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضي ذوي الحالات الحرجة.

تأتي هذه الرحلة بعد جهودة كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء إلى كل من القاهرة وعمان.

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ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة من عمّان إلى صنعاء في وقت لاحق اليوم.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أعلن، السبت، عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، لليوم.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء.

كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز و #الهدنة_نافذة_للسلام.

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.