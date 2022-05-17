المبعوث الأممي: الهدنة اليمنية صامدة.. ونسعى لتمديدها

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية عملت على صمود الهدنة، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية تراجعت.

وأضاف خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، أن عودة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء مؤشر إيجابي، مؤكدا دخول ناقلات وشحنات وقود عبر ميناء الحديدة.

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تمديد الهدنة

كما قال إن البعثة الأممية تسعى إلى مواجهة التحديات الأساسية وتمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بجهود السعودية.

وطلب دعم مجلس الأمن لتمديد الهدنة في اليمن، موضحا أن الهدنة قابلة للتمديد إذا وافقت جميع الأطراف ونتواصل معهم بشأن ذلك، "لكن الأمر يتطلب تقديم تنازلات من الجميع".

إعلان الهدنة

كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أعلن، في 1 إبريل أن الأطراف اليمنية وافقت على مقترح هدنة لمدة شهرين.

فيما شمل المقترح إلى جانب الهدنة إجراءات إنسانية خاصة بـ"دخول سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة وتسيير رحلات محددة من وإلى مطار صنعاء، والبحث في فتح الطرقات في تعز ومحافظات أخرى".