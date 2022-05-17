.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتل سجينا بالرصاص في الحديدة وآخر بالتعذيب في صنعاء 

  • الخط
السجن المركزي في صنعاء
السجن المركزي في صنعاء
اليمن والحوثي

اليمن.. ميليشيا الحوثي تقتل سجينا بالرصاص في الحديدة وآخر بالتعذيب في صنعاء

الميليشيا الحوثية تعتقل الآف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قُتل سجين برصاص ميليشيا الحوثي خلال قمع الأخيرة احتجاجات نفذها مئات السجناء والمختطفين في السجن المركزي بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وفجّر مسلحون حوثيون خلافاً حاداً مع سجناء أحداث ومختطفين مدنيين في "السجن المركزي" في الحديدة قبل أن يستخدموا النيران الحية في إخماد غضبهم.

وذكرت مصادر إعلامية وحقوقية أن عناصر ميليشيا الحوثي صوبت أسلحتها وأطلقت الرصاص الحي على السجناء بشكل مباشر ما أسفر عن مقتل سجين على الأقل وإصابة آخر.

من سجن صنعاء المركزي (أرشيفية- فرانس برس)
من سجن صنعاء المركزي (أرشيفية- فرانس برس)

وقالت مصادر حقوقية إن السجين هشام سليمان الزبيدي قُتل بعد تعرضه لطلقة فجرت رأسه من قبل مسلحي القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف.

إلى ذلك توفي، الإثنين، شاب في العشرينات من عمره، تحت التعذيب، في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية إن الشاب باسم عبدالكريم الحوبري، من أبناء وصاب، محافظة ذمار، توفي بعد اختطافه من قبل ميليشيا الحوثي قبل نحو أسبوعين من أحد شوارع العاصمة صنعاء.

وحسب المصادر، فقد تعرض الشاب الحوبري خلال فترة الاختطاف للتعذيب الوحشي في سجني الجراف والحصبة، وصباح الإثنين تم نقله إلى المستشفى الجمهوري؛ لمحاولة إنقاذه، لكنه فارق الحياة.

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية تعتقل الآف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم.

لماذا تعارض تركيا عضوية فنلندا والسويد في الناتو؟ العرب والعالم خاص لماذا تعارض تركيا عضوية فنلندا والسويد في الناتو؟

وتشهد سجون ميليشيا الحوثي عمليات تعذيب مروعة بحق المختطفين في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتوفي العديد من المختطفين جراء عمليات التعذيب وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية عدة.

وكشفت إحصائية حكومية، في وقت سابق، عن مقتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا تحت التعذيب في سجون الحوثي منذ سبع سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا
اكتشف المزيد