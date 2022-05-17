ميليشيا الحوثي تواصل خرق الهدنة الأممية في اليمن

ارتكبت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 71 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال يوم الأحد، وذلك في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار. وفق ما أوردت وكالة "سبأ" الرسمية.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 28 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً شمال غربي وغرب وجنوب مأرب، و10 خروقات في جبهات القتال بمحافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، وخرقين في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة، وخرق واحد شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

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كما أشار إلى استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف مواقع القوات في كافة الجبهات، طيلة ساعات الأحد، بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى تنفيذ محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب، وكذا استهداف أحد منازل المواطنين بمديرية رغوان شمال غربي مأرب، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بينهم طفلة.

استحداث مواقع

فيما لفت إلى استمرّار الميليشيات باستحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات في جبهات القتال غرب حجّة، وفي جبهات محوري حيس والبرح، واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات.

تأتي هذه الخروقات في الوقت الذي تقترب الهدنة الأممية في اليمن -التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي ولمدة شهرين قابلة للتمديد- من نهايتها، ما يطرح الكثير من التساؤلات عن مصير الهدنة وإمكانية تحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن والشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عمليا منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.