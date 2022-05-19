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هيئة بريطانية تفيد بتعرض سفينة لهجوم قرب ميناء الحديدة

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فرانس برس
ميناء الحديدة - أرشيفية
اليمن والحوثي

هيئة بريطانية تفيد بتعرض سفينة لهجوم قرب ميناء الحديدة

الأسطول الخامس الأميركي: نحن على علم بتعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأحمر

دبي - العربية نت

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع هجوم على سفينة في جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا في الحادث.

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.

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