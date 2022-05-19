اليمن والحوثي
هيئة بريطانية تفيد بتعرض سفينة لهجوم قرب ميناء الحديدة
الأسطول الخامس الأميركي: نحن على علم بتعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأحمر
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع هجوم على سفينة في جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.
ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا في الحادث.
مادة اعلانية
بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
-
الغرياني يعود بفتوى غريبة: التعاون مع حكومة باشاغا سيغضب اللهبعد سنوات من إقامته في تركيا.. أعلن انحيازه ودعمه لحكومة الدبيبة المغرب العربي
-
الطاقة الذرية الإيرانية: نعمل على إنتاج وقود مخصب بنسبة 60%وزير دفاع إسرائيل كشف أن إيران تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي في مواقع جديدة تحت الأرض إيران
-
قذائف أوكرانية تسقط على قرية روسية.. وموسكو: 1730 مقاتلا استسلموا من آزوفستالالصليب الأحمر: تسجيل مئات المقاتلين ممن غادروا مصنع آزوفستال العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية