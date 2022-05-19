هيئة بريطانية تفيد بتعرض سفينة لهجوم قرب ميناء الحديدة

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بوقوع هجوم على سفينة في جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني.

ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا في الحادث.

مادة اعلانية

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.