يمني ينتحر بعد قتل زوجته وابنته وإصابة والده

أقدم مواطن ثلاثيني في محافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، على الانتحار رمياً بالرصاص، بعد إطلاقه النار على عائلته ما أدى لمقتل زوجته وابنته وإصابة والده.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن يوسف عرار (35 عاماً)، وهو أحد أبناء قرية "السكيبات" بمديرية "عذر" أقدم مساء الخميس على إطلاق النار من سلاح آلي على زوجته وابنته ووالده ثم أطلق النار على نفسه على الفور ليسقط قتيلاً بجوار زوجته وابنته فيما مازال والده يرقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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وأضافت المصادر أن المواطن كان يعاني من حالة نفسية نتيجة تردي وضعه المعيشي وانعدام مصادر الدخل لديه، حيث قال بعض الشهود إنه سبق أن شكا لهم ضعف حالته المادية والفقر المدقع الذي حل به، وفق ما نقله موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

يذكر أن جريمة القتل هذه تعد الخامسة في محافظة عمران التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، خلال أسبوع واحد فقط.