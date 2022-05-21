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خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثي لفتح طرق تعز

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شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
اليمن

خالد بن سلمان يدعو للضغط الأممي على الحوثي لفتح طرق تعز

الأمير خالد بن سلمان طالب خلال لقاء في واشنطن مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن بالضغط على الحوثي من أجل الانخراط في جهود السلام اليمنية

العربية.نت

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقاء في واشنطن مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، ضرورة الضغط على الحوثيين لفتح طرق تعز والانخراط بجدية في جهود السلام اليمنية.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت: "رغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، إلا أن هناك دورا مهما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز وإيداع إيرادات ميناء الحديدة والانخراط بجدية في جهود السلام، لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء أيضا على دعم التحالف بقيادة السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، معربا عن تطلعه بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

من جهته، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على "تويتر" إنه رافق نائب وزير الدفاع في زيارته لواشنطن، حيث ناقش مع ليندركينغ "كيفية إحراز تقدم في الجانب الإنساني باليمن وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".

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