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عذبها وأحرق جثتها.. مسلح حوثي يقتل ابنته الرضيعة

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من ميليشيا الحوثي اليمن خاص العربية نت
عنصر حوثي (أرشيفية)

عذبها وأحرق جثتها.. مسلح حوثي يقتل ابنته الرضيعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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أقدم مسلح حوثي، على قتل طفلته، ذات العام والنصف، تحت التعذيب بطريقة مروعة ووحشية، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

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وذكرت مصادر مطلعة أن المدعو علي قاسم المقري قام بقتل طفلته البالغة من العمر عاما ونصف تعذيبا، (الأحد) في منطقة حجور بمديرية كشر"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما أضافت المصادر أن المقري والمنتمي لميليشيا الحوثي قام بتعذيب رضيعته بتهشيم رأسها قبل القيام بإحراق جثتها، حسب شهادة الجيران"، وسط صدمة مجتمعية بالغة.

وأشارت إلى أن القاتل قام بإلصاق التهمة بوالدتها لتبرئة نفسه، حيث قامت الميليشيات باقتيادهما إلى السجن"، وفق ما نقله موقع "يمن شباب".

يشار إلى أن هذه الجريمة هي الثانية خلال 24 ساعة في محافظة حجة، حيث قتل طفل على يد شقيقة بدم بارد، السبت الماضي في مديرية بني قيس، وأفادت مصادر أن علي أحمد الشمري أقدم على قتل أخيه الطفل أصيل بدم بارد.

وخلال الأيام الماضية تم رصد عدد من حالات القتل والانتحار في عدد من المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات.

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