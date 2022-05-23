.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في نقاط التفتيش.. ميليشيا الحوثي خطفت 417 مدنياً في تعز

  • الخط
عناصر من ميليشيا الحوثي (فرانس برس - أرشيفية)

في نقاط التفتيش.. ميليشيا الحوثي خطفت 417 مدنياً في تعز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت رابطة حقوقية يمنية عن عدد المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب، في نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة تعز.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 417 يمنياً.

مشاهد لا تصدق من تعز.. شاحنات تتأرجح على طرقات ضيقة اليمن مشاهد لا تصدق من تعز.. شاحنات تتأرجح على طرقات ضيقة

كما أكدت أن عمليات الاختطاف تمت في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة.

وتحاصر ميليشيا الحوثي محافظة تعز للعام الثامن على التوالي، وتعرقل تنقلات السكان ووصول الإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات السكان.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، دعا في وقت سابق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، والتي قال إن الميليشيا الحوثية "حولتها إلى سجن كبير"، لافتا إلى مواصلة ميليشيا الحوثي ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، "وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟ حكومة ثالثة في ليبيا بجانب الدبيبة وباشاغا.. هل تجد عاصمة؟
اكتشف المزيد