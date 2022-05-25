انطلاق "مشاورات الأردن" بين فرقاء اليمن لرفع الحصار عن تعز

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، مساء الأربعاء، مباحثات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لرفع حصار الميليشيا عن مدينة تعز.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في بيان، انطلاق المباحثات بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة الإنسانية.

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وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أمله في نجاح الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بشأن فك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ أكثر من 7 سنوات.

وأكد غروندبرغ في افتتاح الاجتماع بين الحكومة والحوثيين، بالعاصمة الأردنية عمان، أن "نجاح هذا الاجتماع لفتح الطرق سيكون نجاحاً جماعياً لليمن".

وأضاف المبعوث الأممي، "يحقق الأطراف التزامهم بموجب الهدنة بالعمل على اتفاقية تخفف من معاناة اليمنيين في تعز والمحافظات الأخرى".

وأشار إلى أن نجاح هذا الاجتماع لفتح الطرق سيكون نجاحاً جماعياً لليمن.

وقال "نريد أن ندعم الأطراف في وضعهم على مسار قد يساهم في إخراج اليمن من دوامة العنف التي أدت إلى تقييد حرية الناس بالتنقل لأكثر من سبع سنوات".

وبدأت اجتماعات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن فك الحصار المفروض على مدينة تعز منذ أكثر من 7 سنوات.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، على تويتر: "يبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن" .

وكان المبعوث الأممي، أعلن عن اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي، تشمل فتح طرقات تعز، غير أن هذا البند تعثر نتيجة تعنت الميليشيا ورفضها تعيين مندوبيها في المفاوضات رغم تحقيق تقدم في البنود الأخرى.

والتقى رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس الثلاثاء، الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز، وقال "إن مماطلة ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ ما يخصها وفق الهدنة الأممية يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتها في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية" .

وشدد على عدم السماح لميليشيا الحوثي بتشتيت النقاشات في المباحثات كعادتها، والتركيز على رفع حصارها المفروض على تعز بشكل عاجل ودون أي شروط، لافتا إلى أهمية معالجة المعضلات الأخرى التي تعانيها تعز جراء الحصار الذي يفرضه الحوثيون.