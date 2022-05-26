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الإرياني: موظف السفارة الأميركية القتيل عذب بسجون الحوثي

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السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

الإرياني: موظف السفارة الأميركية القتيل عذب بسجون الحوثي

دبي - العربية.نت

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الخميس مقتل موظف محلي متقاعد بالسفارة الأميركية، متهما الحوثيين بقتله في معتقلاتهم بعد ثمانية أشهر من اختطافه.

صنعاء.. وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأميركية المختطفين بسجون الحوثي اليمن اليمن والحوثي صنعاء.. وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأميركية المختطفين بسجون الحوثي

وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة مقتل أحد موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن "المتقاعدين" في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بعد 8 أشهر من اختطافه من منزله وإخفائه قسريا، وممارسة صنوف التعذيب النفسي والجسدي بحقه، وحرمانه من أبسط حقوقه بما فيها تناول الأدوية".

كما أشار الوزير اليمني إلى أن 12 من موظفي السفارة الأميركية المحليين "مخفيين قسريا في معتقلات مليشيا الحوثي.. في ظروف غامضة وبدون أن توجه لهم أي تهم".

كذلك، طالب الإرياني بممارسة "ضغط دولي حقيقي" على الحوثيين لإطلاق سراح هؤلاء فورا".

بدورها، دعت السفارة الأميركية ميليشيا الحوثي بالإفراج فورا عن أي موظف حالي وسابق في السفارة.

وكانت مصادر إعلامية يمنية، كشفت أمس الأربعاء، عن وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأميركية المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، في سجونها بالعاصمة صنعاء.

في ظروف غامضة

وقالت منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية، إن موظف وكالة التنمية الأميركية بصنعاء عبدالحميد العجمي، توفي في محبسه لدى جماعة الحوثيين المسلحة، في ظروف غامضة بعد نحو سبعة أشهر من احتجازه التعسفي.

وأكدت أنه تم حرمانه من أدوية الكلى التي كان يتناولها.

واختطفت ميليشيا الحوثي في نوفمبر الماضي، العجمي وموظفين اثنين من طاقم السفارة الأميركية بصنعاء، هما المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شما، وقبلها بأسابيع اختطفت كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمداني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)
السفارة الأميركية في صنعاء (أرشيفية- فرانس برس)

هذا وترافقت حملة الاعتقالات لموظفي السفارة الأميركية بصنعاء، مع اقتحام الحوثيين مقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الجماعة.

وقد أغلقت السفارة الأميركية عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات.

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