بمشاركة أممية.. إطلاق حملة دولية لمنع تجنيد الأطفال في اليمن 

أطلقت الحكومة اليمنية، ومكتب الأمم المتحدة في اليمن، الأربعاء، الحملة الدولية لمنع تجنيد الأطفال.

ودشنت وزارة الشؤون القانونية اليمنية الحملة من العاصمة المؤقتة عدن، بهدف منع تجنيد الاطفال، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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ودعا بيان التدشين إلى إيقاف وادانة انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الاطفال باليمن، واغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة التي تقوم بتجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.

وأكد البيان التزام الحكومة بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها لإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال.

كما دعا "كل الفعاليات المحورية العسكرية و الاجتماعية والسياسية والإعلامية الرسمية والشعبية في كافة المحافظات الى المشاركة الفعالة لإظهار خطورة هذه الظاهرة على أجيال المستقبل".

وأكد "أن مكان الاطفال في هذه المرحلة العمرية هي المؤسسات التعليمية والتربوية والتسلح بالمعرفة والعلم باعتباره البوابة الحقيقية للمستقبل وضمان جيل بلا عنف من جراء الحروب والصراعات" .

وأشار البيان إلى ان تدشين الحملة يأتي استجابة لنداء الحملة الدولية التي اطلقها مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنزاعات المسلحة والاطفال فرجينا جاميا، الى كل دول العالم تحت شعار (التحرك من اجل حماية الاطفال).

وقال إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للخطة الموقعة بين الحكومة اليمنية والامم المتحدة عام 2014، و كذلك خارطة الطريق الموقعة في العام 2018، وتنفيذ نقاط العمل الستة التي اقرتها اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الاطفال في يوليو 2021.

ودعت الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، ميليشيا الحوثي، إلى إخراج الأطفال من صفوف مقاتليها، محددة مهلة 6 أشهر لإخراجهم.

وكان تقرير فريق الخبراء الأممي، الصادر في يناير الماضي، كشف عن مقتل 2000 طفل جندتهم مليشيا الحوثي في أقل من سنتين.

وقال التقرير، الذي قدم لمجلس الأمن، إن الحوثيين مازالوا يقيمون معسكرات ويعقدون دورات لتشجيع الشباب والأطفال على القتال.

كما كشف عن جرائم جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال منها الاغتصاب خلال الدورات الطائفية.

وقال: "تشكل المخيمات الصيفية والدورات الثقافية التي تستهدف الأطفال البالغين جزءً من استراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم لأيدولوجيتهم، وتشجيع الناس على الانضمام للقتال".

وفي وقت سابق، كشف تحالف حقوقي يمني عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.