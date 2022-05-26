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واشنطن: ندعو الحوثي لإطلاق سراح أي موظف بسفارتنا فورا

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السفارة الأميركية في صنعاء - رويترز

واشنطن: ندعو الحوثي لإطلاق سراح أي موظف بسفارتنا فورا

دبي - العربية.نت

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دعت السفارة الأميركية في اليمن، الخميس، ميليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح جميع الموظفين الحاليين والسابقين لدى السفارة على الفور، مطالبة بوضع حد لهذا الظلم - حسب وصفها-.

الإرياني: موظف السفارة الأميركية القتيل عذب بسجون الحوثي اليمن الإرياني: موظف السفارة الأميركية القتيل عذب بسجون الحوثي

كما كتبت عبر حسابها في "تويتر"، "نشعر بالحزن العميق على موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتقاعد عبد الحميد العجمي والذي توفي في أسر الحوثيين. عبدالحميد، الجد البريء، لم يكن ينبغي أن يموت أبدًا بعيدًا عن عائلته. عبدالحميد كان يمنيا فخورا كرس حياته لتعليم أطفال اليمن".

وتوفي موظف وكالة التنمية الأميركية بصنعاء عبدالحميد العجمي، في سجون ميليشيا الحوثي، الثلاثاء، بعد 8 أشهر من احتجازه التعسفي، و حرمانه من أدويته التي كان يتناولها.

يذكر أن ميليشيا الحوثي اختطفت في نوفمبر الماضي، العجمي وموظفين اثنين من طاقم السفارة الأميركية بصنعاء، هما المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شما، وقبلها بأسابيع اختطفت كلا من جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمداني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.

من محيط السفارة الأميركية في صنعاء - رويترز
من محيط السفارة الأميركية في صنعاء - رويترز

كما ترافقت حملة الاعتقالات لموظفي السفارة الأميركية بصنعاء، مع اقتحام الحوثيين مقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الجماعة.

وقد أغلقت السفارة الأميركية عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم الميليشيات.

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