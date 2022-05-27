الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لنزع الألغام من جامعة الحديدة

حث رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري ميليشيات الحوثي لنزع الألغام من جامعة الحديدة ومنشآت عامة أخرى.

وقال إن زيارته الأربعاء، لمواقع مختلفة في مدينة الحديدة (كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في المحافظة).

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فقد زار بيري البنية التحتية المدنية التي تحتاج إلى إزالة الألغام مثل جامعة الحديدة، بحسب بيان نشرته البعثة في موقعها الرسمي.

وخلال زيارته التقى قادة ميليشيات الحوثي، ودعا إلى المضي قدما في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام لحماية المدنيين الأبرياء من الآثار المدمرة للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

الميليشيا فخخت الجامعة

يشار إلى أن مليشيا الحوثي فخخت جامعة الحديدة كغيرها من المنشآت المدنية الواقعة في خطوط التماس سابقا أثناء انتشار القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة.

فيما بذلت هندسة القوات المشتركة نجاحات كبيرة في تطهير الأحياء والمنشآت التي كانت قد حررتها في أطراف مدينة الحديدة من ألغام ميليشيا الحوثي قبل أن تنسحب من المواقع المحددة باتفاق ستوكهولم.

القوات المشتركة لم تستخدم الألغام

وعند انسحاب القوات المشتركة من أطراف مدينة الحديدة بموجب عملية إعادة التموضع والانتشار اقتحمتها مليشيا الحوثي وتمركزت فيها دون أن تسجل حدوث انفجار لغم واحد فيها، ما يؤكد عدم استخدام القوات المشتركة للألغام.

ورغم انسحاب القوات المشتركة من مدينة الحديدة إلى خارج نطاق اتفاق ستوكهولم لا تزال مليشيات الحوثي ترفض نزع ألغامها المزروعة بشكل جنوني دون تفريق بين موقع عسكري ومنشأة مدنية.