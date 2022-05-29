المنسق الأممي باليمن: نحتاج بشكل عاجل 40 مليون دولار في يونيو لحل أزمة الخزان صافر

قال منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي الأحد إن المنظمة الدولية تحتاج بشكل عاجل إلى 40 مليون دولار في يونيو للبدء في عملية الطوارئ لتنفيذ الخطة المنسقة من الأمم المتحدة لحل أزمة الخزان صافر قبل فوات الأوان.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها غريسلي في حسابه، تضمنت أيضا توجيه الشكر لمكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية على تشجيعه المانحين على تقديم 144 مليون دولار لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الخاصة بالخزان صافر، مشيرا إلى توفر 40 مليونا منها في الوقت الحالي.

مادة اعلانية

وتعهدت عدة دول الشهر الماضي، خلال مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة في تمويل عملية منع التسرّب النفطي المحتمل من الناقلة القديمة.

لكن تلك التبرعات بلغت نحو 33 مليون دولار دون أن تصل إلى الهدف المنشود ألا وهو 80 مليون دولار لنقل 1,1 مليون برميل من صافر إلى ناقلة أخرى مؤقتة.

يذكر أن الناقلة العملاقة باتت في وضع كارثي، حيث ظهرت تشققات في خزاناتها، لاسيما أن ميليشيات الحوثي كانت منعت لسنوات في السابق، مفتشي الأمم المتحدة من زيارتها.