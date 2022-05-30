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الخطوط اليمنية تعلن عن عودة تسيير الرحلات بين صنعاء والقاهرة

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الخطوط اليمنية 3
طائرة الخطوط اليمنية بمطار صنعاء "أرشيفية"
اليمن

الخطوط اليمنية تعلن عن عودة تسيير الرحلات بين صنعاء والقاهرة

تسيير رحلات إلى مصر ابتداء من الأول من يونيو المقبل، بواقع رحلة كل أسبوع بين صنعاء والقاهرة

العربية.نت

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، أمس الأحد، عن موعد بدء العودة لتسيير الرحلات الجوية بين صنعاء والقاهرة.

وأفادت الخطوط الجوية اليمنية في بيان، بأنها ستسّير رحلاتها إلى القاهرة ابتداء من الأول من يونيو المقبل، بواقع رحلة كل أسبوع بين صنعاء والقاهرة.

أرشيفية
أرشيفية

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الموافقة على تسيير رحلات جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار القاهرة.

يذكر أن رحلات الخطوط اليمنية بين عمّان وصنعاء عادت في السادس عشر من الشهر الجاري.

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وغادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية في التاسعة من صباح الاثنين (16 مايو)، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الإنسانية وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضى ذوي الحالات الحرجة.

الرحلة أتت بعد جهود كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لإعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء بإطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء إلى كل من القاهرة وعمان.

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