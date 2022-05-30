الرئيس اليمني يبحث مع غروندبرغ فرص تمديد الهدنة الإنسانية

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي وصل الأحد، إلى عدن في زيارة هي الثالثة خلال الشهر الجاري، في سياق جهود حثيثة للدفع نحو تمديد الهدنة الإنسانية التي تأمل الأمم المتحدة البناء عليها لإحياء عملية السلام.

واطلع الرئيس اليمني، من المبعوث الأممي على مستجدات الجهود الجارية بشأن تنفيذ الهدنة، وفرص تمديدها والبناء عليها لدفع ميليشيا الحوثي نحو السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.

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وعرض غروندبرغ، نتائج المرحلة الأولى من المفاوضات، حول فتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، التي استمر فيها تعنت الميليشيا الحوثية وعدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في محافظة تعز والمحافظات الأخرى من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد الرئيس اليمني، على أهمية دفع الميليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح كافة المعابر، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة.

كما أكد استمرار دعم القيادة والحكومة الشرعية للجهود الأممية من أجل تنفيذ بنود الهدنة، وتقديم مزيد من المبادرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وعدم المساومة حول أي حق من حقوقه المكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة.