وزير خارجية اليمن: تعنت الحوثي يؤكد عدم الرغبة في السلام

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، الأحد، إن تعنت ميليشيا الحوثي وعدم التزامها بالهدنة وتعاملها مع المواطنين كرهائن يؤكد سلوكها العدواني ضد الشعب اليمني، وعدم رغبتها في تحقيق السلام في اليمن.

وشدد، خلال لقائه، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، على ضرورة ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي ووضع حد لسلوكها العدواني وسياستها العنصرية تجاه أبناء الشعب اليمني.

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كما أكد أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة لإرساء الهدنة وتثبيتها يعبر عن رغبتها الصادقة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحرصها على إحلال السلام، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأضاف وزير الخارجية اليمني: أن “الماهية الإجرامية لميليشيا الحوثي واستمرارها في انتهاج سلوك العصابات والتعامل مع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كرهائن، وسعيها المستمر لتسييس القضايا الإنسانية والتكسب من معاناة الناس، يعطي دلالات واضحة لأسباب استمرار صلف الميليشيا وتعنتها في حصار مدينة تعز وإغلاق منافذها الرئيسية”.

ولفت إلى الاهتمام الكبير من قبل مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، لقضية رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر والمنافذ الرئيسية للمدينة.

بدوره، جدد الدبلوماسي الروسي، حرص موسكو على تعزيز علاقاتها مع اليمن. مؤكدا على مواصلة بلاده بذل الجهود للمساعدة على تحقيق السلام وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.