أحرقت رداءها.. يمنية تندد باختطاف ميليشيا الحوثي لزوجها

أقدمت امرأة في محافظة إب وسط اليمن على إحراق ردائها، تنديدا باختطاف زوجها وبما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات من قبل قيادي حوثي.
وقال شهود عيان إن زوجة المدرس رشاد الجعفري أقدمت على إحراق ردائها بجوار منزلها، بقرية "الراحة" بمديرية حزم العدين غرب إب، تنديداً بالظلم الذي تتعرض له من قبل القيادي الحوثي جمال الحميري والمعين من قبل الميليشيا وكيلا لمحافظة إب.
ونشر ناشطون مقطع فيديو، يوثق إحراق زوجة الأستاذ المختطف لردائها، في محاولة ذاتية إلى لفت الانتباه لمعاناة أطفالها وأسرتها، في الوقت الذي استنجدت بكل قبائل اليمن عامة وقبيلة بيت الجعفري خاصة، لإنصافها من ظلم وبطش الشيخ الحميري.
يشار أن قادة ميليشيا الحوثي يمارسون انتهاكات جسيمة بحق اليمنيين، ويفرضون إتاوات على الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.
-
"التيار الشعبي" في تونس: نثق بأن محاسبة الإخوان قادمةالقضاء التونسي أصدر قراراً يقضي بمنع سفر متهمين من حركة النهضة المغرب العربي
-
المستشار الألماني: بوتين مسؤول عن أزمة الغذاء العالميةارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية حول العالم أعقب غزو روسيا لأوكرانيا اقتصاد
-
بعد فيديو ضرب وسحل امرأة.. شرطة الرياض تقبض على شخصينبعد انتشار فيديو لرجلين يعتديان على امرأة في الرياض، ألقت الشرطة القبض على المواطنين اللذين ظهرا في المقطع المصور.فيما أظهرت التحقيقات أن الاعتداء ... السعودية