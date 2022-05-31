الإرياني: تعنت الحوثي برفع حصار تعز يؤكد فرضه سياسة العقاب الجماعي

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين اليوم الثلاثاء بالتعنت في رفع الحصار عن محافظة تعز، رغم أن الحكومة قدمت تنازلات في أكثر من ملف.

1-تعنت مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران في رفع الحصار عن محافظة تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة في اكثر من ملف، والدعوات الدولية، والضغوط الشعبية، يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة التي كانت صاحبة الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 31, 2022

وقال الإرياني عبر تويتر إن ذلك التعنت من قبل الحوثيين رغم الدعوات الدولية والضغوط الشعبية "يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة التي كانت صاحبة الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب".

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ضحايا القصف الحوثي

فيما نقل الوزير اليمني عن تقارير لمراكز رصد حقوقية القول إن ضحايا القصف الحوثي لتعز بين 2015 و2020 قد بلغ 3590 قتيلا بينهم 761 طفلا و347 امرأة، إضافة إلى قرابة 14 ألف مصاب.

كما أشار إلى أن القصف تراوح بين قذائف الدبابات والمدفعية والهاون والقناصة، مؤكدا أن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز منذ سبع سنوات "يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية".

وقف التلاعب بالملف

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الحصار والضغط على الحوثيين "لوقف التلاعب بالملف ورفع الحصار بشكل فوري وكامل عن محافظة تعز".

في الأثناء، دعت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، أمس الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية الكاملة في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة، من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من سبع سنوات.

يقوض تمديد الهدنة

وقالت المنظمة في بيان: "إن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسية يزيد من معاناة المدنيين، ولا يخدم عملية السلام وقد يقوض تمديد الهدنة في اليمن".

واعتبرت عجز المجتمع الدولي منذ ستوكهولم على تحريك هذا الملف يفقد الثقة بمبادرات السلام واستمرار الهدنة، بل بالوسطاء الدوليين خاصة مع استمرار التكلفة الإنسانية الباهظة للحصار.