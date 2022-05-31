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اليمن.. غوتيريش يتعهد بالضغط على الحوثي لفتح معابر تعز

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أنطونيو غوتيريش

اليمن.. غوتيريش يتعهد بالضغط على الحوثي لفتح معابر تعز

العربية.نت - أوسان سالم

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تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بالضغط على الحوثيين ودفعهم للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

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وفي التفاصيل، تلقى الرئيس اليمني رشاد العليمي اتصالا هاتفياً، من الأمين العام للأمم المتحدة، للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة الانسانية التي تنتهي الخميس المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما أعرب غوتيريش، عن تفهمه لتحفظات الحكومة اليمنية الشرعية، بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسة في تعز والمحافظات الاخرى، بحسب الوكالة.

تنفيذ بنود الهدنة

وأشاد بدور مجلس القيادة، في تنفيذ بنود الهدنة، وتجاوبه مع مساعي مبعوثه الخاص لتمديدها.

بدوره جدد الرئيس اليمني، دعم حكومته، كافة الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات المحلية والاقليمية والدولية.

ودعا العليمي إلى مضاعفة الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

من تعز (أرشيفية- رويترز)
من تعز (أرشيفية- رويترز)

كما أكد ضرورة تصحيح وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعدم ابقائها رهينة للضغوط والابتزازات في مناطق الانقلاب الحوثي، بما يعيق ولايتها المخولة وفق قرار مجلس الامن الدولي، على حد تعبيره.

وسلط الرئيس اليمني، خلال المحادثة، الضوء على خروقات الحوثيين، والغامهم المحرمة، ومساومتهم بالقضايا الانسانية، إضافة إلى مماطلتهم بشأن انفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر الناقلة صافر التي تهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

كما حث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الحوثيين عن مواصلة حشد الاطفال إلى ما يسمى بالمعسكرات الصيفية، والزج بهم في محارق الموت خدمة لمشروعها الانقلابي، حد وصفه.

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