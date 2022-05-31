رغم الهدنة.. هجوم حوثي بطائرتين مسيرتين في مأرب

اتهمت السلطة المحلية في محافظة مأرب، ميليشيات الحوثي بشن هجوم بطائرات مسيرة استهدف أعيانا مدنية في مديرية رغوان شمال المحافظة.

وأوضحت السلطة المحلية في بيان أن الميليشيا استهدفت بطائرتين مفخختين منزل خالد بن زبع في قرية الحزمة بمديرية رغوان، وتسببت بأضرار مادية وحالة من الخوف لدى السكان في القرية.

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يأتي ذلك، فيما يواصل الحوثيون استهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة في مديرية رغوان على الرغم من الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة.

تهدد الهدنة

وكان وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك حذر أمس من عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة والذي يهدد استمرارها، وذلك خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ.

وطالب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية وضمان استكمال شروط وأسس الهدنة، وبالأخص ملف تعز وإيرادات ميناء الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي القطاع العام. وشدد على ضرورة استخدام لغة واضحة وصارمة بشأن عرقلة الهدنة وجهود إحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن الجيش اليمني أعلن في 11 مايو الجاري إسقاط مسيرة حوثية في محافظة مأرب، وذلك رغم الهدنة السارية في البلاد.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في مطلع أبريل الماضي عن هدنة بين الأطراف اليمنية، ومن بنودها وقف شامل لإطلاق النار، غير أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة وتستهدف المدنيين ما بين والحين والآخر في عدد من المحافظات اليمنية.