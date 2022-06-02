امرأة يمنية تقتل والدتها بطريقة بشعة وتمثل بجثتها
عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء جرائم عنف أسرية، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي
أقدمت امرأة يمنية على قتل والدتها في محافظة إب، وسط صدمة مجتمعية واسعة.
وقالت مصادر متطابقة، إن امرأة من أهالي منطقة "الجوالح" التابعة لمديرية "مذيخرة" بمحافظة إب، وسط اليمن، ألقت حجرا على رأس والدتها، ومثلت بجثتها عقب وفاتها.
وأوضحت المصادر أن المتهمة مصابة بمرض نفسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى مطالب بالتحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.
وتأتي هذه الجريمة البشعة، بعد أيام قليلة من إقدام شاب على قتل أبيه عبدالوهاب محمد يحيى، في إحدى قرى المديرية ذاتها.
وتصاعدت جرائم العنف الأسري مؤخرا، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى بجرائم عنف أسرية، لا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، أبرزها محافظات إب وذمار وعمران.
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