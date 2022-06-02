حكومة اليمن تتهم إيران بمحاولة إغراق أراضيها بالمخدرات

اتهمت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني بتعمد محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الأمنية في محافظة المهرة، شرقي البلاد، عن إحباطها محاولة بحارة إيرانيين تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة الخطيرة إلى اليمن.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن النظام الإيراني لم يكتف بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والأسلحة والذخائر وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة لميليشيا الحوثي لقتل اليمنيين.





من عمليات ضبط شحنات مخدرات في اليمن

وأوضح الإرياني في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، أن النظام الإيراني عمد إلى محاولة إغراق الأراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر إنشاء الميليشيا الطائفية المسلحة لإدارة حروب بالوكالة وإقلاق أمن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلا الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الإرهابية التي تشكل انتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة ممارسات النظام الإيراني واتخاذ موقف واضح وحازم إزاء أنشطته الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، والقيام بمسؤولياتها القانونية في وقف مختلف أنشطة التهريب وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت شرطة المهرة في بيان، إنه بعد رصد ومتابعة دقيقة استمرت قرابة الشهر تم ضبط لنش بحري على متنه ستة بحارة إيرانيين يقومون بجلب الموت إلى اليمن من خلال تصدير أخطر أنواع المخدرات (الشبو -الكرستال ميث) والذي تم تصنيفه بأنه الأشد فتكا من بين أنواع المخدرات.

وذكر البيان أنه تم تحرير محضر ضبط بالعينات من المواد المضبوطة بحضور القاضي هاني صالح بلحاف وكيل نيابة الغيضة الابتدائية، والذي وجّه بفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهة المضبوطين وتحريز الوسيلة المستخدمة في عملية جلب ونقل المواد المخدرات.

وبحسب البيان، فقد سبق أن تم ضبط كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية من هذه الآفة السامة والخطيرة والذين قاموا بجلبها يحملون الجنسية الإيرانية، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت.

وقال مدير البحث الجنائي في المهرة، العقيد أحمد علي رعفيت، إن الأجهزة الأمنية مستمرة وفي معركة مفتوحة مع تجار ومروجي المخدرات وأنها لن تتوانى في أداء مهامها، لافتاً إلى أن هناك حملة أمنية وعسكرية كبيرة ستقوم بمداهمة أوكار مستقبلي وتجار هذه الآفة في المحافظة.

وأشار وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تعمل على تمويل حربها على اليمنيين من الاتجار بالمخدرات وكل الأعمال الخارجة عن القانون، شاكرا رجال القبائل على مساندتهم جهود الأجهزة الأمنية لمحاربة عمليات التهريب ومكافحة المخدرات.

وتعد تجارة وتهريب المخدرات أحد مصادر الدخل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي وقياداتها ومشرفيها لتمويل عملياتها الحربية وإثراء قياداتها ومشرفيها.

وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، نهاية العام الماضي، أن قوات خفر السواحل التابعة لها، في محافظة المهرة، ضبطت سفينة تهريب على متنها ستة بحارة إيرانيين، وباكستاني، وبداخلها حوالي طن من المواد المخدرة، وذلك قبالة سواحل الغيضة، في محافظة المهرة.

وقبل ذلك اعترضت القيادة المركزية للقوات الأميركية، وقوات تحالف دعم الشرعية، عدة شحنات محملة بالمخدرات، قبالة السواحل اليمنية.

وخلال الفترة الماضية شهدت تجارة المخدرات ازدهارا كبيرا وتدفقا عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.