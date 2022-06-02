هدنة اليمن تنتهي اليوم... جهود أوروبية أميركية أممية لتمديدها
هناك صعوبات متعلقة بفتح طرق تعز التي يتعنت حولها الحوثي ويمارس الابتزاز السياسي
تبذل قوى دولية وأممية على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة جهودا جبارة لتمديد الهدنة الأممية في اليمن، والتي تنتهي اليوم الخميس.
وترجح مصادر أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة، رغم الصعوبات المتعلقة بفتح طرق تعز التي يتعنت حولها الحوثي ويمارس الابتزاز السياسي.
وتشير المصادر إلى أن وصول المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ والسفير الأميركي الجديد إلى عدن ولقائهما القيادة اليمنية، إضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي المتواجدين في عدن، تأتي ضمن جهود إنجاح تمديد الهدنة.
يأتي هذا في وقت يتواجد فيه المبعوث الأممي لليمن في مسقط للقاء الوفد الحوثي لإقناعه بتمديد الهدنة وفتح منافذ تعز.
رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، من جهته، حذّر من استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز ورفضهم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، قائلا إن ذلك يقود إلى وضع كارثي.
تصريحات عبدالملك جاءت خلال استقباله السفير الأميركي الجديد لدى اليمن ستيفان فاغن والمبعوث الأميركي ليندركينغ، حيث أكد عبدالملك أن ذلك يتطلب ضغطا دوليا على الحوثي وداعميه.
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