الجيش اليمني يشيد بالدورالأميركي في إحباط تهريب السفن والأسلحة الإيرانية

أشاد رئيس هيئة الأركان اليمني، صغير حمود بن عزيز، في اتّصال مع قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، بدور القيادة والبحرية الأميركية في إحباط تهريب السفن والأسلحة الإيرانية.

وأطلع بن عزيز الجنرال كوريلا على خروقات جماعة الحوثي المستمرّة للهدنة الأممية واعتداءاتها على الأحياء السكنية والأعيان المدنية وتهديداتها الخطيرة لخطوط الملاحة الدولية.

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بدوره أكد كوريلا لرئيس هيئة الأركان اليمني دعم أمن واستقرار اليمن ومواصلة الجهود المشتركة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب.

ويذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.

وأوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي. وقال غروندبرغ "شهد اليمنيون الفوائد الملموسة للهدنة خلال الشهرين الماضيين".

فقد انخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير، ودخل المزيد من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، مع استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد ما يقرب من ست سنوات على الإغلاق.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن. وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".