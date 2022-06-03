مقتل قيادي حوثي وأمين شرعي.. جرائم القتل تتزايد بمناطق الميليشيا

قتل قيادي حوثي وأصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية، اليوم الجمعة، إن القيادي الحوثي فؤاد الداعري، الذي ينتمي إلى منطقة بني مطر بمحافظة صنعاء، قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادث نفسه رفيقه القيادي الحوثي إبراهيم الحداد بعد إطلاق النار عليهما من قبل أحد المتهمين الفارين من وجه العدالة. وأضافت المصادر أن قبائل بني مطر رفضت استلام جثة القتيل.

مادة اعلانية

واتهمت قبائل بني مطر القيادي الحوثي فارس الحباري المنتمي لقبيلة أرحب بالتستر على القاتل.

كما قتل أمين شرعي برصاص مسلح بمحافظة إب وسط البلاد، في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة. وقال سكان محليون إن أميناً شرعياً قتل برصاص مسلح بمنطقة الظهرة بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وأضاف الأهالي أن الأمين الشرعي يدعى حميد الخولاني، وقتل بالقرب من منزله، عقب استدراجه من قبل مسلحين من أسرة بيت الصامت، لتحديد مكان أرضية، في الوقت الذي كان يستعد الجاني لتنفيذ مخطط مسبق يهدف لقتل "الخولاني".

وبحسب الأهالي فإن الجاني الذي يدعى حمود الصامت وضع مسدسا في صدر الضحية وصوب رصاصة قاتلة في القلب، وقتل على الفور، فيما لاذ الجاني ومن كان معه بالفرار عقب الجريمة.

وأفاد السكان أن الجناة الذين ينتمون إلى أسرة بيت "الصامت" يقطنون في المدينة القديمة بمديرية المشنة بمدينة إب.

ويعمل الضحية أميناً شرعياً لمنطقة الظهرة بمديرية جبلة، وهو من الكوادر التربوية في منطقته.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.