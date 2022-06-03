ميليشيا الحوثي تنشئ معسكرات خاصة لتدريب الفتيات ضمن كتائب الزينبيات

كشفت مصادر في صنعاء عن تخصيص ميليشيا الحوثي عددا من معسكراتها الصيفية في أمانة العاصمة لاستقطاب وتدريب الفتيات وصغيرات السن بهدف تجنيدهن وإلحاقهن بما يسمى كتائب "الزينبيات".

وذكرت وكالة "خبر اليمنية" أن الميليشيا أوكلت مهمة تجنيد الفتيات للمشرفات الثقافيات اللاتي تطلق عليهن مسمى "المجاهدات" وقياديات من فصيلها النسوي المسلح "الزينبيات" أغلبهن من المنتميات للأسر المقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

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وأوضحت المصادر أن قيادة الميليشيا انتقت عدداً من المشرفات الثقافيات التابعات لها وأخريات ضمن "الزينبيات" المؤدلجات طائفياً وكلفتهن بمهمة إقناع الأمهات وربات البيوت في عدة أحياء بأمانة العاصمة بأهمية دور الفتيات وصغيرات السن في هذه المرحلة وضرورة إلحاقهن في دورات تدريبة خاصة في معسكرات خصصتها لتلقينهن محاضراتها وغرس وتعبئتهن بالمفاهيم الطائفية وإخضاعهن لتمارين بدنية وتدريبات أمنية وعسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة التالية قيام الميليشيا بنشر الفتيات المتدربات في نقاط التفتيش التابعة لحوثيين عند مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها للقيام بمهمات أمنية لصالح الجماعة.

وفي العام 2017، أنشأت الميليشيات الحوثية ما يسمى كتائب "الزينبيات" المسلحة بأدبيات إيرانية، وهي فصيل عسكري نسائي استخدمته في عمليات قمع النساء والتنكيل بهن بأي مظاهرات ضد الميليشيا الحوثية واعتقالهن، ومداهمة منازل المناهضين لها وتفتيشها وترويع الأسر والعائلات ونهب وسرقة الأموال، بالإضافة إلى تعذيب المختطفات والمخفيات قسرا في سجون الميليشيا.