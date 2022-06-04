.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في عمّان.. والعين على طرق تعز

  • الخط
اليمن ميليشيا الحوثي خاص العربية نت
عناصر من ميليشيا الحوثي "تعبيرية"
اليمن

جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في عمّان.. والعين على طرق تعز

ميليشيا الحوثي تعلن وصول لجنتها العسكرية إلى عمّان قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات حول اليمن

دبي - قناة العربي

نشر في: آخر تحديث:

من المنتظر أن تعقد جلسة جديدة للمفاوضات اليمنية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين لفتح طرق تعز.

من جهتها، قالت ميليشيا الحوثي إن اللجنة العسكرية التي تتبعها وصلت إلى عمّان قادمة من مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.

ونسبت في تصريحات نقلتها مواقعها الاعلامية عن رئيس وفدها إلى مفاوضات عمّان يحيى الرزامي، أن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات تأتي استمرارا وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى.

من تعز "أرشيفية"
من تعز "أرشيفية"

يُذكر أن الحوثيين ما زالوا وفق الوفد الحكومي اليمني يماطلون ويرفضون فتح الطرق الرئيسية في تعز.

مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى التوصل لحل سياسي وفتح معابر تعز اليمن اليمن والحوثي مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى التوصل لحل سياسي وفتح معابر تعز
تعز خارج نطاق الهدنة.. رصد حقوقي لضحايا الحوثي من المدنيين في "هدنة دامية" اليمن اليمن والحوثي تعز خارج نطاق الهدنة.. رصد حقوقي لضحايا الحوثي من المدنيين في "هدنة دامية"

قبل ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الأثر الإنساني الخطير الناجم عن استمرار حصار الحوثيين لتعز، ودعا المجلس ميليشيا الحوثي إلى التصرف بمرونة خلال المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على مرونة الحكومة اليمنية في السماح بدخول المساعدات وسفن الوقود إلى الحديدة وكذلك تسهيل الرحلات الجوية، مرحبين بتجديد الهدنة لشهرين إضافيين بدعم من جهود مجلس التعاون الخليجي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 100 يوم من الحرب.. خريطة السيطرة الروسية بأوكرانيا بعد 100 يوم من الحرب.. خريطة السيطرة الروسية بأوكرانيا
اكتشف المزيد