جولة ثانية من المفاوضات اليمنية في عمّان.. والعين على طرق تعز

من المنتظر أن تعقد جلسة جديدة للمفاوضات اليمنية، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمّان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين لفتح طرق تعز.

من جهتها، قالت ميليشيا الحوثي إن اللجنة العسكرية التي تتبعها وصلت إلى عمّان قادمة من مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.

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ونسبت في تصريحات نقلتها مواقعها الاعلامية عن رئيس وفدها إلى مفاوضات عمّان يحيى الرزامي، أن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات تأتي استمرارا وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى.

يُذكر أن الحوثيين ما زالوا وفق الوفد الحكومي اليمني يماطلون ويرفضون فتح الطرق الرئيسية في تعز.

قبل ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الأثر الإنساني الخطير الناجم عن استمرار حصار الحوثيين لتعز، ودعا المجلس ميليشيا الحوثي إلى التصرف بمرونة خلال المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على مرونة الحكومة اليمنية في السماح بدخول المساعدات وسفن الوقود إلى الحديدة وكذلك تسهيل الرحلات الجوية، مرحبين بتجديد الهدنة لشهرين إضافيين بدعم من جهود مجلس التعاون الخليجي.