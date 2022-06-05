خطفوا زوجها.. شاهد يمنية تحرق ثوبها تنديدا بأفعال الحوثي

في بثًّ حي على الهواء مباشرة، أقدمت سيدة يمنية على إضرام النار بثوبها، تنديدا بأفعال ميليشيات الحوثي.

فقد كشفت السيدة في الفيديو الذي نشرته وسيلة إعلام محلية، السبت، أن ميليشيا الحوثي خطفت زوجها، موضحة أنها تحرق ثوبها أمام طفليها كي تلفت الأنظار لمعاناتها، وما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات.

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بينما أوضح شهود عيان أن صاحبة الفيديو زوجة مدرّس خطفه الحوثيون منذ مدّة، مشيرين إلى أنها التقطت الفيديو بجوار منزلها في قرية الراحة، بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

قيادي حوثي ظلم ومناشد للقبائل

وأضافوا أنها قامت بذلك تنديدا بالظلم الذي تتعرض له من ظلم من قبل قيادي حوثي معين.

إلى ذلك، تداول ناشطون الفيديو محاولين لفت الانتباه لمعاناة تلك السيدة وأطفالها وأسرتها التي استنجدت فيه بكل قبائل اليمن لمساعدتها.

49 ألف انتهاك

يشار إلى أن تقريراً حقوقيا، كان رصد الأسبوع الماضي، 49 ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في قطاع التعليم ومنتسبيه في اليمن، خلال الفترة الواقعة بين 24 أكتوبر 2014 حتى 30 ديسمبر2021.

وأفاد التقرير الذي أطلقته نقابة المعلمين اليمنيين، في مؤتمر صحافي بمحافظة مأرب بعنوان "آثار الحرب على قطاع التعليم في اليمن"، بأن 1580 معلماً وتربوياً قتِلوا في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، خلال ذات الفترة.

كذلك، جرح 2642 آخرون من خلال القنص والقتل المباشر خارج القانون والاغتيالات والاستهداف لمنازلهم وأحيائهم بالقذائف والصواريخ والمسيرات.

ووثق التقرير أيضاً مقتل 22 معلما وتربويا قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية.

أيضاً رصدت 1137 حالة اعتقال لمعلمين وتربويين، منهم 170 حالة تحت الإخفاء القسري، وأصدرت أحكام إعدام عام 2019 بحق 10 مختطفين منهم.

ووثقت 621 حالة انتهاك تعذيب جسدي ونفسي في سجون الميليشيا تنوعت بين الصعق الكهربائي والضرب ومنع النوم والأكل والشراب والدواء، والتعليق والحبس الانفرادي، والتهديد باختطاف وذبح وقتل الأبناء والأقارب والسب والشتم وامتهان الكرامة وغيرها.

كما لفت إلى رصد 20 ألفاً و142 حالة تهجير وإجبار المعلمين على ترك منازلهم وأعمالهم وتفجير 25 منزلا لمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، أغلبها تم إخراج النساء والأطفال منها بقوة السلاح إلى العراء عند التفجير، إضافة إلى حجز ومصادرة 681 منزلا خاصا بمعلمين وتربويين.

وأوضح التقرير أن الإحصائيات تؤكد أن 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي في مناطق سيطرة الحوثي لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ 4 سنوات.

فيما تعرض 924 معلما وتربويا للفصل التعسفي من وظائفهم في محافظة صنعاء عام 2019 فقط واستبدالهم بعناصر طائفية تابعة للميليشيا.