رئيس وزراء اليمن: على الحوثي فتح طرقات تعز دون مماطلة

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، على مطالب حكومته بالهدنة التي تم تمديدها، بضرورة فتح معابر محافظة تعز.

ودعا عبدالملك في جلسة لمجلس الوزراء عقدت، اليوم الأحد، ميليشيات الحوثي لفتح الطرقات والمعابر في تعز دون شرط أو مماطلة.

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كذلك، أكد مجلس الوزراء اليمني على أن موافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تمديد الهدنة يأتي حرصاً على تخفيف معاناة الشعب، وإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية، وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.

تسهيل عبور السفن

ولفت المجلس إلى مبادرات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى مواني الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية، والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.

كما دعا إلى مضاعفة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن إنفاذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.

تمديد الهدنة

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معين عبدالملك وناقش القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية، وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.