اليمن.. قتلى وجرحى بمعركة دامية بين عناصر حوثية

كشفت مصادر يمنية عن سقوط خمسة أشخاص بين قتيل وجريح، إثر تبادل لإطلاق النار بين عناصر تابعة لميليشيا الحوثي، مساء الأحد، في مديرية "عيال سريح" التابعة لمحافظة عمران.

وقالت المصادر إن اشتباكات اندلعت بين عناصر حوثية في منطقة "عِدان" بالمديرية، أوقعت قتيلين وثلاثة جرحى بينهم المشرف الثقافي لميليشيا الحوثي بالمنطقة.

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كما أضافت أن الاشتباكات اندلعت إثر إقدام مسلح حوثي يدعى صادق أمين العداني على قتل حوثي آخر يدعى تركي صالح حيدر العداني، وإصابة شخصين آخرين، قبل أن يختفى في مكان مخصص للحراسة بالمنطقة.

معركة داخلية

وأوضحت أن المشرف الثقافي للحوثيين في المنطقة المدعو صالح أحمد صالح العداني ذهب لإخراج القاتل من مكان تمترسه، قبل أن يأتي نجل القتيل فيباشرهم بإطلاق النار، وفق موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

فيما أدى إطلاق النار من قبل نجل القتيل إلى قتل قاتل والده وإصابة المشرف الثقافي للميلشيا بجروح بالغة، بحسب المصادر.

خرج من السجن قبل عام

يذكر أن أحد القتلة لم يمر عليه أكثر من عام منذ خروجه من السجن بعد دفعه الدية، على خلفية قتله لزوجته.

إلى ذلك، قتل وأصيب عشرون شخصاً، على الأقل، في اشتباكات مسلحة بين قبيلتين في محافظتي عمران والجوف، سببها خلافات تعمل ميليشيا الحوثي على إذكائها.

وقالت مصادر قبلية إن المواجهات اندلعت بين مسلحين من قبيلتي "ذو محمد" و"سفيان" في منطقة العادي بمديرية خرب المراشي بالجوف المحاذية لمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

أراض بين القبيلتين

وأوضحت أن القتال اندلع إثر نزاع على أراض بين القبيلتين، مؤكدة أن ميليشيا الحوثي عملت خلال الفترة الماضية على تغذية النزاع بين الطرفين.

وتعمد ميليشيا الحوثي إلى تغذية صراعات قبلية ومناطقية في عدد من المناطق التي تسيطر عليها، بعد أن فشلت في استقطابهم للقتال في صفوفها خلال السنوات الماضية، حيث يخشى الحوثيون من أن يتسبب تدهور الوضع المعيشي في تكون مقاومة ذاتية ضدهم وتقويض بقاء سطوتهم الأمنية وسلطة الأمر الواقع التي يديرونها.