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المبعوث الأممي لليمن يقترح.. "إعادة فتح طرق تعز تدريجياً"

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مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ - رويترز

المبعوث الأممي لليمن يقترح.. "إعادة فتح طرق تعز تدريجياً"

مصادر العربية: هانس غروندبرغ يعود إلى اليمن الأربعاء للقاء الحوثيين في صنعاء

دبي - العربية.نت

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قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، مقترحا منقحا للحكومة اليمنية والحوثيين لإعادة فتح الطرق تدريجيا في تعز ومحافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

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وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اليوم الاثنين، إن المقترح المقدم من غروندبرغ خلال الجولة الثانية من مناقشات الأطراف اليمنية الجارية في العاصمة الأردنية عمان يتضمن "آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين".

كما نقل البيان عن المبعوث قوله، إن هناك مسؤولية "أخلاقية وسياسية" تقع على الطرفين للتعامل بشكل "جاد وعاجل" مع المقترح الأممي وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل.

هانس غروندبرغ يعود إلى اليمن

إلى ذلك، كشفت مصادر "العربية" أن المبعوث الأممي يعود إلى اليمن، الأربعاء، للقاء الحوثيين في صنعاء.

كما أشارت إلى أن هانس غروندبرغ سينتقل بعد صنعاء إلى عدن لمباحثات مع الحكومة الشرعية.

يشار إلى أن الجولة الأولى من المباحثات اليمنية في العاصمة الأردنية كانت انطلقت الأسبوع الماضي في عمان، مركزة على فتح المعابر والطرق في تعز المحاصرة منذ 7 سنوات، فضلاً عن محافظات أخرى، بموجب إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في مطلع أبريل الماضي.

من تعز (أرشيفية- رويترز)
من تعز (أرشيفية- رويترز)

تمديد الهدنة

وقبل ساعات من انتهاء مفاعيلها، وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون يوم الخميس الماضي (2 يونيو 2022) على تمديد تلك الهدنة الأممية شهرين إضافيين.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.

كما أوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.

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