تعز.. أكثر من 31 ألف انتهاك طال المدنيين خلال الحصار 

قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان Hritc، إنه وثّق أكثر من 31 ألف انتهاك طال المدنيين في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، خلال سنوات الحصار، الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المحافظة منذ سبع سنوات.

31178 حالة انتهاك منذ 21 مارس 2015 إلى 30 أبريل 2022

وأوضح مركز المعلومات في تقرير أصدره، الثلاثاء، بعنوان: “تعز..حصار الموت”، إنه وثق 31178 حالة انتهاك منذ 21 مارس 2015 إلى 30 أبريل 2022، توزعت بين قتل وإصابات واختطاف ونزوح وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ارتكبت معظمها ميليشيا الحوثي بشكل مباشر.

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وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من المدنيين بلغ 3988 قتيل، بينهم 855 طفل و 458 امرأة، إضافة إلى عدد المصابين والبالغ عددهم 17688 مدنيًا، بينهم 2063 طفال و 2640 امرأة.

وأفاد أن أغلب الضحايا سقطوا جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي حيث حصدت عشرات الآلاف من الألغام حياة نحو 776 مدنيا بحسب ما توصل إليه فريق الرصد الميداني للمركز بينهم 37 طفلا و23 امرأة، وأصيب جراءها 1274 مدنيا بينهم 60 طفلا و27 امرأة.

وبلغت حالات الاختطاف 473 حالة لمدنيين و175 حالة إخفاء قسري، 895 حالة احتجاز تعسفي و98 حالة تعذيب أفضت العديد منها للموت أو الإعاقة الدائمة والشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية، و88 حالة اعتداء على مدنيين، و75 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

ونقل التقرير عن تقارير مختلفة أهمها تقارير منظمة الهجرة الدولية توثيق قيام مليشيا الحوثي بالتهجير قسريا والتسبب في نزوح حوالي 4050 أسرة.

وكشف التقرير أن إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك 580 ممتلكا تم تفجير 11مبان وتدمير 86 مبنا ومنشأة عامة ولحق الضرر كليا بـ60 منشأة ومبنى وجزئيا ب375 أخرى ونهب واقتحام ونهب 22 ممتلكا عاما وتضررت 26 مركبة عامة.

فيما بلغ إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك نحو 3068 ممتلكا تم تفجير 164 منزلا وتدمير 192 منزلا ومنشأة خاصة ولحق الضرر كليا ب268 منشأة ومنزل وجزئيا ب 1831 أخرى وتم اقتحام ونهب نحو 39 منزلا ومنشأة وتضررت 402 مركبة خاصة ورصد 172حالة انتهاك أخرى لممتلكات خاصة، وفق التقرير.