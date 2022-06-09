اليمن.. 170 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في يومين وإصابة 21 جندياً 

قالت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 170 خرقًا للهدنة الأممية، خلال يومين، وإصابة 21 جنديًا من قوات الجيش.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 170 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الاثنين والثلاثاء (6- 7 يونيو) في جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجة والحديدة وتعز والضالع.

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وأكد أن الخروقات الحوثية نتج عنها إصابة 21 جندياً من قوات الجيش الوطني برصاص القنّاصة وبطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف مدفعية، منهم 8 أصيبوا، يوم الاثنين و13 آخرين يوم الثلاثاء.

وأوضح، أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً في محور حجة، و22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و19 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب مأرب، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.

وأشار البيان إلى أن الخروقات الحوثية تنوّعت بين محاولات تسلل، وإطلاق نار مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، واستحداث مواقع وشق طرقات ونشر عيارات ومدفعية.

كما شملت الخروقات الحوثية، استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها دبابات، وكذا نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.