العليمي: ناقشت مع السيسي أمن الملاحة مع زيادة تهديدات إيران

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، السلوك الإيراني السلبي إزاء اليمن، وأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأعلن أنه بحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمن الملاحة مع زيادة إيران أنشطتها العدائية.

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كما أضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري في القاهرة، اليوم السبت، أن اليمن يدعم بإيجابية جهود السلام بالتنسيق مع السعودية والإمارات.

وضع المحافظات المحررة

إلى ذلك، أشار إلى أنه بحث مع السيسي جهود تحسين أوضاع المحافظات اليمنية المحررة، لافتا إلى أن الرئيس المصري أكد له أن أمن مصر والمنطقة من أمن اليمن.

كذلك قال إن المباحثات تطرقت إلى مناقشة أمن الملاحة مع التهديدات الإرانية، مؤكدا الاتفاق مع الرئيس المصري على تضافر جهود تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر.

موقف مصر ثابت

من جهته، قال السيسي إنه حرص خلال المباحثات مع العليمي على التأكيد على موقف مصر الثابت والمستند إلى العلاقات التاريخية الراسخة والمتشبعة التي تربط بين الشعبين المصري واليمني، بدعم مصر للشعب اليمني والشرعية اليمنية.

كما شدد على الدعم الكامل لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن مصر تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن، وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يشار إلى أن اليمن دخل الأسبوع الماضي في تمديد ثان للهدنة الأممية التي أعلن عنها في شهر أبريل الماضي، وسط استمرار المباحثات من أجل رفع الحصار عن عدد من المحافظات لاسيما تعز.