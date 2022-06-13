الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 20 جندياً في 185 خرقاً حوثياً للهدنة خلال يومين
الخروقات تركزت على جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع
أعلن الجيش اليمني، الاثنين، مقتل 5 من جنوده وإصابة آخرين، جراء خرق ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية خلال اليومين الماضيين.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي السبت والأحد في جبهات الحديدة وتعز وحجة ومأرب والجوف والضالع.
وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 51 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مأرب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرق واحد في محور الضالع.
وأضاف: "تنوّعت الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة والقنّاصة، ونتج عنها مقتل 5 من عناصر الجيش وإصابة 15 آخرين".
وأشار المركز إلى أن خروقات الحوثي شملت أيضا استحداث خنادق وتحصينات وشق طرقات فرعية غرب وشمال غرب مأرب وشرق حزم الجوف، لليوم الثاني على التوالي، وكذا نشر طائرات مسيّرة استطلاعية في مختلف الجبهات.
وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي.
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