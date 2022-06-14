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اليمن.. إصابة 5 سجناء أثناء إخماد الحوثيين احتجاجات في مركزي رداع

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صور متداولة لعملية اقتحام المليشيا مركزي رداع
اليمن والحوثي

اليمن.. إصابة 5 سجناء أثناء إخماد الحوثيين احتجاجات في مركزي رداع

عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا السجن واعتدوا بالضرب على السجناء وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل المسيلة للدموع

العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيب عدد من السجناء، أثناء محاولة ميليشيا الحوثي، الاثنين، إخماد احتجاجات على تردي الأوضاع وسوء المعاملة في السجن المركزي بمدينة رداع، التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة، إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، اقتحموا ساحات وعنابر السجن المركزي في رداع، عقب احتجاجات لنزلائه على تردي أوضاع السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل عناصر الميليشيا داخل السجن.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الميليشيا اقتحموا السجن واعتدوا بالضرب على السجناء، كما أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

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وذكرت المصادر، أن الحصيلة الأولية للجرحى تشير إلى سقوط خمسة سجناء على الأقل هم: حسين حسن شربه، ونصر عباد السندي، وناصر هليل المسعودي، وصالح ضيف الله الطاعسي، وعبدالله هليل المسعودي. وأن حالة بعضهم حرجة.

وطبقا للمصادر، فإن الاحتجاجات اندلعت بعد ثلاثة أيام من وفاة السجين وسيم احمد مقبل الشخفير، ٢٥ عاما، بسبب تدهور حالته الصحية داخل السجن، وعدم سماح الحوثيين بإسعافه إلى المستشفى أو منحه أي رعاية طبية.

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