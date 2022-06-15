غروندبرغ: تقييد الحركة في تعز يفاقم معاناة المدنيين

حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء ميليشيا الحوثي على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد.

"يجب التخفيف من معاناة سكان تعز"

وقال غروندبرغ إنّه من الضروري أن تتيح الهدنة التي جدّدت بداية حزيران/يونيو لمدة شهرين "التخفيف من معاناة سكان تعز"، مذكّراً بأنّ حرية تنقّل سكّانها "مقوّضة بشكل كبير" منذ سنوات.

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وأضاف غروندبرغ "رغم أنني تشجّعت بالردّ الإيجابي للحكومة اليمنية على مقترح الأمم المتحدة، ما زلت انتظر ردا من الحوثيين. بعد المناقشات البنّاءة التي أجريتها في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي، أحضّ الحوثيين على إعطائي ردا إيجابيا دون تأخير".

فرصة نادرة

كما أشار إلى أنّ "الهدنة توفر فرصة نادرة للتوجه نحو السلام".

ومدينة تعز المحاطة بالجبال والتي يبلغ عدد سكانها حوالى 600 ألف نسمة، معزولة عن العالم إلى حدّ كبير منذ العام 2015.

اقتراح لم يثمر عن فتح الطرق

لكن لم يثمر حتى الآن اقتراح قدّمته الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق تدريجا وضمان سلامة المدنيين الذين يستخدمونها، لا سيما على طريق رئيسي بين تعز ومنطقة حوبان بالإضافة إلى مداخل أخرى بين هذه المدينة ومحافظات الأخرى.

وأدّت الهدنة السارية في اليمن منذ 2 نيسان/أبريل إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين وتراجع حدة القتال واستئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.