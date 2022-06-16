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اليمن.. مقتل صحافي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في عدن

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عدن
أرشيفية من عدن

اليمن.. مقتل صحافي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في عدن

العربية.نت - أوسان سالم 

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أفاد شهود عيان وسكان محليون في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، مساء الأربعاء، بمقتل صحافي بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته شمالي شرق مدينة عدن.

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وقالت المصادر إن الصحافي صابر الحيدري الذي يعمل مراسلا لتلفزيون (NHK) الياباني قضي بالانفجار الذي استهدف السيارة التي كان يقودها على الطريق العام في مديرية المنصورة عند الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة عدن.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الأمنية التي هرعت قواتها إلى هناك على الفور، وقامت بتطويق المكان، حسب المصادر ذاتها.

وسبق أن شهدت مدينة عدن جريمة مماثلة في نوفمبر الماضي باستهداف سيارة الصحافي محمود العتمي بعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل زوجته وجنينها وإصابته بجروح.

فيما تعد جريمة الاغتيال هي الثانية من نوعها التي تستهدف إعلامياً في مدينة عدن، إذ انفجرت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبوة ناسفة في سيارة المصورة الصحافية رشا الحرازي وزوجها المراسل الصحافي محمود أمين العتمي، خلال تواجدهما في مديرية خورمكسر شرق عدن، وأسفرت عن مقتلها وجنينها وإصابة العتمي بجراح بليغة.

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