.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رصد قطع أثرية يمنية في مزادات بأوروبا.. والحكومة تتحرك

  • الخط
A man looks at an ancient bronze statue of Yemeni King Hawtar Athat, which dates back to fifth century BC, at the National Museum in Sanaa May 23, 2013. According to museum officials, the museum contains over 30,000 antiquity pieces, which were collected from different archaeological sites of the ancient Kingdoms of Yemen. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi (YEMEN - Tags: SOCIETY ROYALS)
آثار يمنية في المتحف الوطني في صنعاء (أرشيفية)
اليمن

رصد قطع أثرية يمنية في مزادات بأوروبا.. والحكومة تتحرك

وزارة الخارجية وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إنها تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات، بعد أن رصد بعضها معروضاً للبيع في مزادات تجارية في أوروبا.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وطالبت بتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار
آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار

وأكدت أنها وجهت بعثاتها الدبلوماسية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية، لاتخاذ إجراءات بمنع بيع أي آثار يمنية في المزادات التجارية.

كما أكدت أن تلك القطع "حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه".

وتعرضت الآثار اليمنية لعمليات نهب وتهريب، وراجت تجارتها بشكل كبير منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون مطلع عام 2015.

وتتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها والتورط في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها.

آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار
آثار يمنية في معرض في جنيف في 2017 حول تهريب الآثار
بصمات الحوثي في اغتيال الصحافي الحيدري.. تحذيرات من أهداف قادمة  اليمن اليمن والحوثي بصمات الحوثي في اغتيال الصحافي الحيدري.. تحذيرات من أهداف قادمة 

وقال أمين العاصمة صنعاء في الحكومة الشرعية، عبد الغني جميل، في وقت سابق، إن الميليشيات هرّبت وأخفت ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.

وكانت مصادر يمنية مطلعة كشفت أن زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي تمكّن من جمع ثروة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق عمليات منظمة لتهريب الآثار اليمنية تجري تحت إشراف مباشر منه، وتتولاها مافيا آثار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد