"إعمار اليمن" يطلق إعادة تأهيل 600 منزل متضرر من الحرب في عدن
تبلغ تكلفة المشروع نحو 2,5 مليون دولار
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عملية البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السكن الملائم وإعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذوي الدخل المحدود في مديريتي المعلا وخور مكسر.
ويبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، نحو 2,5 مليون دولار.
وأكد مدير البرنامج السعودي، المهندس أحمد المدخلي التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن، في جوانب إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين العديد من المنظمات الأممية والسلطات المحلية في اليمن، بدعم السعودية.
فيما أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الدكتور محمد عيدروس زين، أن المجموعة الأولى من المشروع تتضمن ترميم 600 وحدة سكنية في كل من مديريتي المعلا وخورمكسر بواقع 300 منزل في كل مديرية كمرحلة أولى.
وقال إن "إجمالي المنازل المتضررة في عدن يتجاوز 12 ألف منزل، بينما عدد المنازل التي سيقوم المشروع بترميمها بلغت 1100 منزلا عبر عدة مراحل".
وأكد مدير مديرية المعلا عبدالرحيم الجاوي، أن عملية اختيار المنازل المستهدفة تضمنت معايير عديدة كمراعاة الحالة الإنسانية للأسر، وتضرر المنازل من الحرب ومياه الأمطار والسيول، وكل ذلك تم عبر اللجان المجتمعية ومهندسين مختصين من وزارة الأشغال العامة والطرق.
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