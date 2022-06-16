.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"إعمار اليمن" يطلق إعادة تأهيل 600 منزل متضرر من الحرب في عدن

  • الخط
إعمار اليمن
اقتصاد اليمن

"إعمار اليمن" يطلق إعادة تأهيل 600 منزل متضرر من الحرب في عدن

تبلغ تكلفة المشروع نحو 2,5 مليون دولار

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عملية البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع السكن الملائم وإعادة تأهيل 600 منزل للعائلات ذوي الدخل المحدود في مديريتي المعلا وخور مكسر.

ويبلغ تكلفة المشروع الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة الوليد الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، نحو 2,5 مليون دولار.

وأكد مدير البرنامج السعودي، المهندس أحمد المدخلي التزام المملكة بالوقوف إلى جانب اليمن، في جوانب إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين العديد من المنظمات الأممية والسلطات المحلية في اليمن، بدعم السعودية.

فيما أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الدكتور محمد عيدروس زين، أن المجموعة الأولى من المشروع تتضمن ترميم 600 وحدة سكنية في كل من مديريتي المعلا وخورمكسر بواقع 300 منزل في كل مديرية كمرحلة أولى.

اليمن.. مقتل صحافي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في عدن اليمن اليمن.. مقتل صحافي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في عدن

وقال إن "إجمالي المنازل المتضررة في عدن يتجاوز 12 ألف منزل، بينما عدد المنازل التي سيقوم المشروع بترميمها بلغت 1100 منزلا عبر عدة مراحل".

وأكد مدير مديرية المعلا عبدالرحيم الجاوي، أن عملية اختيار المنازل المستهدفة تضمنت معايير عديدة كمراعاة الحالة الإنسانية للأسر، وتضرر المنازل من الحرب ومياه الأمطار والسيول، وكل ذلك تم عبر اللجان المجتمعية ومهندسين مختصين من وزارة الأشغال العامة والطرق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد