الجيش اليمني: مقتل 4 جنود في 288 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في 3 أيام 

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل أربعة من جنوده وإصابة 17 جراء خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال الثلاثة الأيام الماضية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، إن "ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 288 خرقاً للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية (الثلاثاء والأربعاء والخميس: 14 – 16 يونيو) في مختلف جبهات القتال".

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وأوضح أن الخروقات توزّعت بين 80 خرقاً جديداً في محور حيس جنوب الحديدة، و65 خرقاً في جبهات محور تعز، و55 خرقاً في جبهات محور حجة، و41 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال مارب، و36 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.

وأكد أن قوات الجيش أفشلت، الأربعاء (15 يونيو)، عدّة محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب.

وأضاف البيان، أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة وبالطائرات المسيّرة المفخخة على مواقع الجيش في كافة الجبهات، موضحا أنه نتج عنها مقتل أربعة من قوات الجيش وإصابة 17 آخرين.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية واصلت استحداث مرابض مدفعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها راجمات كاتيوشا إلى مختلف الجبهات، وتركّزت معظمها إلى جبهات مأرب الغربية والجنوبية.