.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب 20 دولار.. أب يمني جرّع ولده ماء مغليا حتى تقطعت أمعائه

  • الخط
صورة تعبيرية لتعذيب الأطفال
تعبيرية
اليمن

بسبب 20 دولار.. أب يمني جرّع ولده ماء مغليا حتى تقطعت أمعائه

الأب قام بتكبيل طفله بسلاسل وتعليقه ثم رشه وجرّعه بماء مغلي مما أدّى إلى تقطع أمعائه ووفاته

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

توفي طفل في الثانية عشر من عمره، متأثراً بحالة تعذيب شديد تعرض لها طيلة ثلاثة أيام على يد والده، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

ونقلت وكالة "خبر" اليمنية، عن مصادر محلية، قولها، إن مواطناً يدعى علي سلمان عمر كمال، من سكان منطقة بيت الكمال الواقعة شرقي مديرية الجراحي، قام على مدار ثلاثة أيام بتعذيب طفله (زيد ـ 12 عاماً) تعذيباً وصفته بـ"شديد" أودى بحياته.

وأوضحت أن الأب قام بتكبيل طفله بسلاسل وتعليقه داخل إحدى الغرف بمنزله ورشه وجرّعه بماء مغلي، طيلة فترة الاحتجاز، مما أدّى إلى تقطع أمعائه ووفاته.

وذكرت المصادر، أن الأب برر جريمته باتهام طفله سرقة مبلغ 20 ألف ريال يمني (أقل من 20 دولار) وهروبه من المنزل، مشيرة إلى علم أم الطفل الضحية وإخوانه وأشقاء والده بعملية التعذيب وتسترهم على الجريمة.

غموض وشبهة جنائية.. طفل يمني يشنق نفسه داخل محله التجاري! سوشيال ميديا اليمن غموض وشبهة جنائية.. طفل يمني يشنق نفسه داخل محله التجاري!

وقبل محاولة الأب دفن جثة الطفل علم خال الضحية بالواقعة، وبدوره سارع بإبلاغ الأجهزة المعنية وإيقاف الدفن.

وتضاعفت في السنوات الاخيرة جرائم العنف الأسري بشكل ملحوظ في اليمن، أرجع معظمها أخصائيون اجتماعيون إلى ضغوط نفسية وعصبية تعددت أسبابها وتعود يمجملها إلى الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية بدعم إيراني أواخر العام 2014م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبات وضعها ترمب أمام بايدن قد تمنع إحياء الاتفاق النووي عقبات وضعها ترمب أمام بايدن قد تمنع إحياء الاتفاق النووي
اكتشف المزيد