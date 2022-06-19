صراع الأجنحة الحوثية مستمر.. تصفية قيادي بارز في صنعاء

ما زالت الصراعات مستمرة بين قيادات ميليشيا الحوثي في اليمن، حيث لقي قيادي بارز مصرعه مع اثنين من مرافقيه على أيدي مسلحين في صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي، قُتل واثنين من مرافقيه شمالي صنعاء.

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كما أوضحت أن مسلحين لم تعرف هويتهم أطلقوا النار على الحنمي ومرافقيه في جولة "الجمنة" على خط مطار صنعاء الدولي، بحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية.

وأشارت إلى أن الحنمي يعد أبرز القيادات الحوثية في مديرية بني حشيش.

صراع الأجنحة

ورجحت المصادر أن تصفية الحنمي تأتي ضمن صراع الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي والذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة.

كما اتهمت قبيلة بني حشيش، ميليشيا الحوثي، بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

وقالت إن العملية تأتي امتدادا لسلسلة عمليات مماثلة أفرزها صراع الأجنحة الحوثية، ضمن مخطط جناح صعدة، وهي معقل الحوثيين، لاستكمال تصفية القيادات الكبيرة غير المحسوبة عليه.

خلافات تفجّرت مؤخراً

يذكر أن الفترة الماضية كانت شهدت تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية، حيث طفت على السطح موجة تصفيات.

فقد وصلت العمليات إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقه عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

إلى ذلك، تزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.