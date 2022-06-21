.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قيادي حوثي يعدم 3 "مهمشين" رفضوا التسلل لمواقع الجيش اليمني

  • الخط
ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
اليمن والحوثي

قيادي حوثي يعدم 3 "مهمشين" رفضوا التسلل لمواقع الجيش اليمني

مشادة كلامية نشبت مع القيادي الحوثي قبل أن يباشر الأخير بإطلاق النار ناحيتهم بكثافة ما أدى إلى مقتلهم وهم: بشار صدام ويوسف هاشم وبسيم وضحة

  العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أقدم مشرف حوثي على إعدام ثلاثة من عناصر الميليشيا المقاتلين في صفوفهم، بعد رفضهم المشاركة في عملية تسلل لمواقع عسكرية للجيش اليمني، شمالي مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "الشارع" اليمنية عن مصادر محلية متطابقة قولها، إن القيادي الحوثي عماد جسار داحش طلب من ثلاثة من مقاتليهم ينتمون لفئة المهمشين المشاركة في عملية تسلل كانت تعد لها الميليشيا باتجاه مواقع القوات الحكومية في الدفاع الجوي، فرفضوا المشاركة.

اليمن.. ضبط خلية إرهابية مرتبطة بجهاز المخابرات الحوثي اليمن اليمن والحوثي اليمن.. ضبط خلية إرهابية مرتبطة بجهاز المخابرات الحوثي

وأوضحت المصادر أن مشادة كلامية نشبت بين المهمشين والقيادي الحوثي (داحش)، قبل أن يباشر الأخير بإطلاق النار ناحيتهم بكثافة ما أدى إلى مقتلهم وهم: بشار صدام ويوسف هاشم وبسيم وضحة.

ووفقا للمصادر، فإن عشرات المهمشين من أهالي الضحايا وأقارب لهم قطعوا، أمس الاثنين، شارعي الخمسين والستين، في الجانب الشمالي من المدينة المحاصرة، احتجاجا على إعدام أولادهم بدم بارد، والمطالبة بمحاسبة القيادي الحوثي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟ الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟
اكتشف المزيد