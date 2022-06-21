قيادي حوثي يعدم 3 "مهمشين" رفضوا التسلل لمواقع الجيش اليمني

أقدم مشرف حوثي على إعدام ثلاثة من عناصر الميليشيا المقاتلين في صفوفهم، بعد رفضهم المشاركة في عملية تسلل لمواقع عسكرية للجيش اليمني، شمالي مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

ونقلت صحيفة "الشارع" اليمنية عن مصادر محلية متطابقة قولها، إن القيادي الحوثي عماد جسار داحش طلب من ثلاثة من مقاتليهم ينتمون لفئة المهمشين المشاركة في عملية تسلل كانت تعد لها الميليشيا باتجاه مواقع القوات الحكومية في الدفاع الجوي، فرفضوا المشاركة.

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وأوضحت المصادر أن مشادة كلامية نشبت بين المهمشين والقيادي الحوثي (داحش)، قبل أن يباشر الأخير بإطلاق النار ناحيتهم بكثافة ما أدى إلى مقتلهم وهم: بشار صدام ويوسف هاشم وبسيم وضحة.

ووفقا للمصادر، فإن عشرات المهمشين من أهالي الضحايا وأقارب لهم قطعوا، أمس الاثنين، شارعي الخمسين والستين، في الجانب الشمالي من المدينة المحاصرة، احتجاجا على إعدام أولادهم بدم بارد، والمطالبة بمحاسبة القيادي الحوثي.