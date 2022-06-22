مع جهود رفع حصار تعز.. أمهات يطالبن غروندبرغ بالضغط لإطلاق المختطفين
توثيق اختطاف "401" مدنياً من نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، ولا يزال 39 منهم في السجون يعانون من ظروف الاحتجاز السيئة
طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تضمين جهوده المبذولة لرفع الحصار الحوثي عن تعز، إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين.
وقالت الرابطة بمدينة تعز، في وقفة احتجاجية نفذتها أمام مبنى المحافظة، إنها وثقت اختطاف "401" مدنياً من نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، ولا يزال 39 منهم في السجون يعانون من ظروف الاحتجاز السيئة.
واستنكر بيان الوقفة تقييد حرية التنقل واختطاف المواطنين من نقاط التفتيش، مشدداً على ضرورة الإفراج عن المختطفين الذين اختطفوا من نقاط التفتيش التي تفرض الحصار على تعز، ويلزم ضمن خطوات فك الحصار والسلام المنشود أن يتم الإفراج عنهم وإزالة معاناتهم.
وتأتي الوقفة تزامناً مع تمديد الهدنة الأممية لشهرين آخرين، ومن بنودها فك الحصار الحوثي المفروض على تعز منذ 7 سنوات .
وندد البيان بتغييب حق المدنيين المختطفين الذين أخذوا من نقاط التفتيش المحاصرة لتعز وتجاهل معاناة أمهاتهم.
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