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حقوقية أميركية: الحوثيون أكثر من زرع الألغام عالمياً

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ألغام حوثية

حقوقية أميركية: الحوثيون أكثر من زرع الألغام عالمياً

العربية.نت - أوسان سالم 

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قالت المحامية والناشطة الحقوقية الأميركية، آيرينا تسوكرمان، إن ميليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، أكثر من استخدم الألغام الأرضية في العالم.

الحوثيون ينشرون ألغاماً بحرية في محيط صافر.. وتحذير حقوقي من كارثة اليمن اليمن والحوثي الحوثيون ينشرون ألغاماً بحرية في محيط صافر.. وتحذير حقوقي من كارثة

جاء ذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي شاركت فيها وكشفت مع منظمات حقوقية دولية أخرى عن الكارثة الإنسانية في اليمن الناجمة عن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

زراعة أكثر من مليوني لغم أرضي

وأفادت تسوكرمان أن الحوثيين يعتبرون من أكثر مستخدمي الألغام الأرضية في العالم، حيث قاموا بزرع ما بين مليون ونصف وما يزيد عن مليوني لغم أرضي في جميع أنحاء البلاد من المحافظات الشمالية إلى الحدود مع السعودية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام2014.

كما أشارت إلى أن العديد من هذه الألغام هي ألغام أرضية غير قانونية مضادة للأفراد مزروعة في مناطق مدنية، متخفية في شكل صخور أو ألعاب أو غيرها. وفق ما نقله عنها موقع "يمن مونيتور".

جهود مسام لنزع الألغام الحوثية
جهود مسام لنزع الألغام الحوثية

مسام أزال آلاف الألغام

وأضافت أنها أجرت مقابلات مع خبراء إزالة الألغام من "مسام" ، وهو مشروع مدني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي أزال مئات الآلاف من الألغام منذ عام 2018، وساهمت المملكة العربية السعودية بنحو 20 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.

ومنذ انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 9000 يمني من جراء تفجيرات العبوات الناسفة مع إصابة المئات كل عام.

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