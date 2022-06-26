قاض يمني: الحوثيون حولوا القضاء إلى محاكم تفتيش مرعبة 

دعا قاض يمني، أعضاء السلطة القضائية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى التوقف عن العمل، واصفا حال القضاء في عهد الجماعة بـ“الحقبة الظلامية“.

وأكد القاضي عبدالوهاب قطران، أحد الموالين السابقين لميليشيا الحوثي، في منشور على حسابه في“فيسبوك“، إنه "بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القضاة كغيرهم من اليمنيين في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على البلاد تحول القضاة إلى قضاة فاسدين أحكامهم منعدمة وباطلة".

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وأشار إلى قضية السجين علي عشية، والذي حكمت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء بإعدامه، رغم الأدلة القاطعة التي تؤكد براءته.

ووعد القاضي قطران بنشر الوثائق والرسائل النصية الخاصة التي تؤكد براءته، والتي تكشف الوضع المزري والمخزي الذي وصل إليه حال القضاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والتي وصفها بـ“الحقبة الظلامية“.

وأشار إلى أن المحاكم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي تحولت إلى محاكم تفتيش مرعبة تصدر أحكاما بإعدام المواطنين بكل خفة وجسارة، منوها بهذا الصدد إلى أن المال الحرام أفسد الضمائر والنفوس.

وطالب قطران القضاة في مناطق سيطرة الحوثي إلى التوقف عن العمل إلى حين تأتي سلطة محترمة تدفع لهم مرتباتهم كاملة.

يذكر ان ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ سنوات إلى استغلال القضاء في مناطق سيطرتها للسطو على أملاك المناوئين لها بالإضافة إلى إصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.

