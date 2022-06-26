كانا يبحثان عن كنز.. العثور على جثماني يمنيين داخل كهف بتعز
عشرات السكان الذين هرعوا إلى المنطقة الجبلية الوعرة للقيام بعملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر في ظل غياب أي دور رسمي
تمكن سكان منطقة نائية في مديرية ماوية شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، مساء الأحد، من الوصول إلى جثماني شخصين داخل كهف تعرض للانهيار، الخميس الماضي، وذلك بعد أربعة أيام من الحفر اليدوي المتواصل باستخدام أدوات تقليدية على أمل العثور عليهما أحياء.
وذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن عشرات السكان الذين هرعوا إلى المنطقة الجبلية الوعرة للقيام بعملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر في ظل غياب أي دور رسمي، تمكنوا أخيرا من انتشال جثماني الشخصين.
وظل مصير حسن الزهري وعبدالله العطاب، وهما فلاحان بسيطان، مجهولاً منذ مساء الخميس الماضي، حين تعرضا لانهيار صخري أثناء قيامهما بالحفر داخل كهف للتنقيب عن كنز مزعوم، ووقع انهيار صخري أطبق عليهما هناك في جبل الحصان بالمديرية ذات التضاريس الوعرة.
وقالت المصادر إن الحفارين عثروا على حيات وأفاعٍ إلى جوار الضحيتين.
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